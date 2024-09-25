زد يعلن ضم لاعب الأهلي في أولى صفقات الموسم الجديد

أعلن زد إف سي عن ضم اللاعب عمار حمدي، قادمًا من النادي الأهلي ضمن صفقات الموسم الجديد لمدة 4 مواسم؛ وذلك بعد تفاوض مسؤولي زد إف سي مع مسؤولي الأهلي، بهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الجديد 2024/2025.

ووقع اللاعب عمار حمدي، رسميًا على عقود انتقاله لفريق زد إف سي لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم الجديد 2024/2025.



يأتي ضم عمار حمدي لصفوف زد إف سي، ضمن خطة الإدارة للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعبين جدد وفق احتياجات الإدارة الفنية مع مراعاة التعاقد مع لاعبين شباب للحفاظ على انخفاض متوسط أعمار الفريق لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة مع الكبار خلال المواسم المقبلة.

وتعليقًا على انضمامه للفريق، أعرب عمار حمدي، عن سعادته بانضمامه لزد إف سي، والذي نجح في أن يحتل مكانة بين فرق الدوري المصري خلال فترة قصيرة بعد الإنجازات التي حققها الموسم الماضي، وأتمنى أن أساهم مع زملائي خلال الفترة المقبلة لتحسين مركز الفريق والتواجد في المربع الذهبي خلال الموسم الجديد.

ويلعب عمار حمدي في مراكز وسط الملعب والهجوم، وسبق له اللعب لصفوف أندية الأهلي، والإسماعيلي، والاتحاد السكندري، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، والنصر، كما أنه لاعب دولي وسبق له الفوز مع المنتخب القومي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عام 2019.

ونجح زد إف سي، خلال الموسم الماضي في تحقيق المركز السابع بالدوري الممتاز لكرة القدم، في أول موسم له بعد صعود لدوري الأضواء والشهرة، كما حل وصيف كأس مصر لأول مرة في تاريخه.



