الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

قرار جديد من التموين بشأن صرف السكر الحر

السكر على بطاقات
السكر على بطاقات التموين
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن السكر الحر لدى البقالين. 

 

وتضمن القرار تسوية أرصدة السكر الإضافي لدى البقالين بداية من شهر سبتمبر 2024. 

 

وأكد القرار على أن يقوم البدالين برد السكر الإضافي لديه لإحدى شركتي الجملة أو العامة واستبدالها بصرف سلع حرة بنفس قيمة أرصدة السكر الإضافي التي يتم ردها للفرع. 

 

وفي حالة عدم الرد، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع من 27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها، بفرق سعر 8 جنيه لكل كيلو على كمية السكر الإضافي المتاح لدى البقال التمويني ، مع السماح للبدالين التموينيين ببيع هذه الأرصدة من السكر الإضافي بالسعر الحر  ولحين انتهاء كمية الأرصدة. 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

 

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البطاقات التموينية صرف السكر الحر وزارة التموين

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