محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان تنفيذ مشروعات زراعية وسياحية بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، بمكتبه صباح اليوم اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل التعاون لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية على أرض المحافظة، لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة ومشروعاتها بمختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة الريفية والانتاج الزراعي للاستفادة القصوى من كافة المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة وتحقيق عائد اقتصادي علي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

هيئة الرقابة الإدارية بقنا

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد حلبى مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتور إبراهيم رمضان مدير إدارة جنوب الصعيد بالهيئة، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الهدف الاستراتيجي للدولة

ومن جانبه استعرض محافظ قنا، الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ المحافظة للعديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها علي محافظات الصعيد، وبالاخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدانا بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل إستخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحية وإعادة وضع محافظة قنا علي خريطة السياحة العالمية.