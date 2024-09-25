الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو
ads

يبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

قال مصدر بوزارة التعليم العالي إنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها:

نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققًا  لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.

زادت معدلات البحث مؤخرا عن موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، المقرر الإعلان عنها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال ساعات.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من كافة المراجعات النهائية وذلك خلال الساعات المقبلة، من خلال الرابط   هنا 

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 

ويقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات من خلال موقع تنسيق الجامعات، بإدخال رقم الجلوس على موقع التنسيق، ويتم إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة بالكامل على موقع تنسيق الجامعات فور الإعلان عنها مباشرة. 

واختتم موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

 

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحويل بين الكليات الجامعات الحكومية العام الدراسي باب تقليل الاغتراب باب التحويلات بدء العام الدراسي تقليل الاغتراب والتحويلات تقليل الاغتراب المناظر تنسيق الجامعات مرحلة تقليل الاغتراب موقع تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقي ممثلى بنك المعرفة

آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى 2023-2024

التعليم العالي تؤكد أهمية المنح في توفير فرص تعليمية متميزة

مطار برج العرب الأقوى إفريقيًا بمجال "التميز في إدارة الطوارئ"

الإجراء المتبع في حال تخلف حقيبة السفر عن الطائرة

وكيلة إعلام القاهرة تتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، وخطوات الحصول على النتائج

محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

السوبر الأفريقي، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

المزيد

انفوجراف

المياه فيها ميكروب سام.. الحكومة تكشف سر التحذير الصوتي (فيديو جراف) 

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

المزيد
الجريدة الرسمية