الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجراف عن "تداعيات كوريا الجنوبية تتجه إلى الطاقة النووية"

كوريا الجنوبية تتجه
كوريا الجنوبية تتجه للطاقة النووية

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (تداعيات كوريا الجنوبية تتجه إلى الطاقة النووية).

وسلّط مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الضّوء على محاولات كوريا الجنوبية التحول إلى دولة نووية، وأشار المقال إلى قيام الزعماء السياسيين في كوريا الجنوبية بتوظيف فكرة الحصول على الأسلحة النووية لإظهار قوتهم أمام الشعب، فضلًا عن محاولة ترهيب كوريا الشمالية.  
 

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