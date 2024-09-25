الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

"علمنى كل حاجة حلوة"، أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

أحيا الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة والده المخرج الراحل صلاح السقا بكلمات مؤثرة.

وكتب السقا في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: “زى النهارده من ١٤ سنة رحل عن دنياى من علمنى كل شيء ممكن أكون بأعمله كويس ف حياتى، الله يرحمك يا أبا…وحشتنى يا ابو صلاح، نسالكم الدعاء”.

 

الجزء الثاني من مسلسل العتاولة

 

ويستعد أحمد السقا للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة مع طارق لطفي بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي.

 

 مسلسل «العتاولة» بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

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