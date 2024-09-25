رفض استئناف الراقصة دوسة على أمر حبسها

رفضت الدائرة 7 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، الاستئناف الراقصة دوسة علي أمر حبسها في اتهامها بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، بالإضافة إلى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

أقوال مثيرة للراقصة دوسة أمام النيابة العامة

قالت الراقصة دوسة أمام النيابة العامة: أنا شغالة راقصة من وأنا عندي 19 سنة بس أنا لسه مشهورة على السوشيال ميديا من سنة واحدة بس، بعد ما عملت فيديوهات على السوشيال ميديا عشان أجيب منها فلوس.

وأضافت دوسة: ده شغلي وأنا بعمل الفيديوهات دي عشان تجيلي فلوس أعيش منها وأصرف على أهلي، مشيرة إلى أن آخر مرة شربت مواد مخدرة من ثلاث سنين.

وتابعت الراقصة دوسة: كان عندي قضية في الجيزة واتاخدت بسبب بدلة الرقص وخدت فيها براءة.



وأضافت دوسة: يوم القبض عليا أنا كنت في البيت والبواب خبط على الباب وأنا قلت له إني مش بفتح بوقت متأخر ده كان يوم 4 يونيو الساعة 1:30 صباحًا وكان في حدائق الأهرام، وبعدين فتحت الباب لقيت حوالي 7 داخلين وقالوا لي تعالى يا دوسة إحنا شرطة، وركبت عربية الشرطة وخدوني على مكان وقالوا لي إني في إدارة الآداب.

أكدت الراقصة دوسة: أنا بعمل فيديوهات رقص وممكن جسمي بيبقى باين فيها على التيك توك، وأنا مش قاصدة حاجة ومكنش فيه في نيتي حاجة بس أنا كنت بعمل كده عشان أجيب فلوس وأقدر أصرف بيها على نفسي وعلى أهلي.



وأضافت: أنا أبويا متوفي وأمي مش شغالة، وطلعت من التعليم من أولى إعدادي، تزوجت من تاجر مواشي وهو كان محبوس ولسه خارج بقاله 3 أيام وإحنا ما بينا خلافات ومش عايشين مع بعض.

وأكدت: أنا بصرف علي أهلي من التيك توك والرقص، وبعمل لايفات، وممكن اللايف الواحد في اليوم يجيب لي دخل 100 دولار مثلا، وفي أوقات كثير ممكن متنزليش فلوس.

وذكرت: أنا بيجي لي الفلوس دي من الداعمين على الفيديوهات واللايفات اللي أنا بطلعها وطول ما اللايف شغال ممكن حد يبعتلي الفلوس دي من حسابه في شكل هدايا بأشكال كثيرة وكل شكل منهم بمبلغ معين.

وتابعت: ممكن أصرفها من على كاش أو من أي حساب في البنك أسحب منه.