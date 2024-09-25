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أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقي ممثلى بنك المعرفة

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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عقد الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات مع ممثلى بنك المعرفة، اجتماعًا مُوسعًا  لبحث سُبل التعاون المُشترك، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي تنص عليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

امين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقي ممثلى بنك المعرفة

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد، والدكتور/أحمد حسن رئيس اللجنة العليا لإدارة تنفيذ إتفاقية برنامج Thinqi مع بنك المعرفة والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف العام على بنك المعرفة المصري  وأعضاء اللجنة الدكتور عمر سالم القائم بعمل مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية،والدكتور كريم عمارة نائب مدير المركز وذلك بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات.

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