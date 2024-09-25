وكيل النواب يشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

شارك المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي برلمانات الدول العربية.

ناقش الاجتماع الحرب الإسرائيلية على غزة وسبل وقفها، بالإضافة إلى تبني مشروع بند طارئ بإسم المجموعة البرلمانية العربية لتقديمه إلى الجمعية الـ ١٤٩ للاتحاد البرلماني الدولي المقبلة، إلى جانب سبل تفعيل العمل البرلماني العربي المُشترك.

وفي وقت سابق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية 2030.

تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية المنعقد في مقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، تحت عنوان تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا.

ضمان جودة التعليم من أبرز أهداف التنمية المستدامة القارة الأفريقية

وأشار إلى أن أهداف الأجندة التنموية العالمية 2030، تتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، قائلا: ضمان جودة التعليم يأتي أيضًا في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا 2063.

مصر تسخر خبراتها في مجال التعليم لصالح أفريقيا

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية، قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الأفريقي، وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة.

تواجد البعثات التعليمية المصرية في أفريقيا

وأوضح رئيس النواب، أن مصر كانت سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة.

مصر تقدم منح دراسية للأفارقة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا

وأشار إلى أن مصر خصصت منحًا للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.