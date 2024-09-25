الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بالانضمام لـ خلية العمرانية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 10لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمعروفة بـ خلية العمرانية .

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: “المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها”.


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بدر جنايات العمرانية خلية العمرانية النيابة العامة جماعة إرهابية

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