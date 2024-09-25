تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أهمية دور الصحافة القومية في نشر الوعي والثقافة ومواجهة الشائعات التي يطلقها المتربصون بالدولة المصرية.

جهود الهيئة الوطنية في النهضة بالصحافة القومية

جاء ذلك خلال استقباله أمس المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين وزارة المجالس النيابية والهيئة، حيث أشاد المستشار محمود فوزي بما تبذله الهيئة الوطنية للصحافة من جهود متواصلة للنهوض بالصحافة القومية ومؤسساتها والحفاظ على دورها التوعوي والتنويري.

صعوبات تواجه الصحافة المصرية

وتناول اللقاء مجهودات الهيئة لمواجهة التحديات الشديدة التي تواجه صناعة الصحافة عامة والصحافة القومية بوجه خاص جرى مناقشة الإجراءات التي قامت بها الهيئة للارتقاء بالمحتوى الصحفي بإنشاء وتحديث البوابات الإلكترونية وتكثيف البرامج التدريبية للصحفيين على فنون التحرير الصحفي.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي على أهمية المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية للوصول بها إلى نقطة التوازن الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء، أكد الشوربجي على استمرار الصحافة القومية في أداء رسالتها التثقيفية والتنويرية والدفاع عن مصالح الوطن، متمنيًا التوفيق والنجاح للمستشار محمود فوزي في مهام منصبه الوزاري الجديد، لأنه قيمة قانونية كبيرة وترجمة عن الإرادة السياسية في تمكين الكفاءات من الشباب.