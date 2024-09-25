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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي مسئولي مجموعة ETI لبحث زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار مع مسئولي الشركة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اجتماعًا مع Maja-Jennifer Koehl الرئيس التنفيذي لمجموعة ETI ومديرة إدارة المجموعة بألمانيا، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول شرق أوروبا لاسيما ألمانيا والنمسا خلال الفترة القادمة.
 

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر 
 

وتناول اللقاء استعراض حجم أعمال المجموعة في مصر، وما تشهده من زيادة، وما تقوم به من إقامة منشآت فندقية جديدة في مصر منها الفندق الذي تقيمه بمدينة مرسى علم وسيتم الانتهاء من بنائه قريبًا، كما أنه من المقرر أن تفتتح فندقا جديدا بالساحل الشمالي بطاقة فندقية 500 غرفة.

وأعرب مسئولو المجموعة عن رغبتهم في توسيع حجم أعمالهم في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية التي يعملون بها خلال الموسم السياحي الشتوي القادم، مؤكدين أهمية الترويج لمنتج السياحة الشاطئية بصورة أكبر ولاسيما بالسوق الألماني خلال هذه الفترة، وأشاروا إلى توقعاتهم بأن يشهد الطلب على السياحة الثقافية في صعيد مصر زيادة بداية من الموسم السياحي الشتوي القادم.
 

الترويج السياحي لمصر في دول شرق أوروبا 
 

جدير بالذكر أن مجموعة Express Travel International (ETI) هى منظم رحلات تعمل في العديد من الأسواق السياحية من بينها دول شرق أوروبا ولاسيما النمسا وألمانيا.

وحضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وتامر مرزوق رئيس التعاون التسويقي والشراكات الاستراتيجية والشئون العامة بالمجموعة، وMartin Hafner مدير إدارة المجموعة بالنمسا وشرق أوروبا.
 

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