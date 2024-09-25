قانوني يشرح عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية وتهكير صفحات المواطنين

شرح المستشار عبد الصادق البنا المحامي عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية وتهكير صفحات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال البنا: يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للإنترنت.



واضاف البنا: قانون مكافحة جرائم التقنية يعمل علي حماية الحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.



وأكد البنا أنه تحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.



ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين



كانت محكمة جنايات القاهرة قررت امس تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في اختراق صفحات المواطنين على "الفيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم لجلسة 8 أكتوبر المقبل