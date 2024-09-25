ماذا قدم أنشيلوتي في 300 مباراة مع ريال مدريد؟

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمباراة رقم 300 في رصيده كمدرّبًا لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس لحساب سابع مراحل الليجا، والتي انتهت لمصلحة الملكي بصعوبة بالغة وبنتيجة (3-2).

300 مباراة في جعبة أنشيلوتي تزخر بالإنجازات مع ريال مدريد

وبعد هذا الإنجاز وفترة ثانية مليئة بالنجاحات، حقق فيها جميع الألقاب، أصبح أنشيلوتي مطاردًا للمدرب ميجيل مونيوز، بعد أن حصد 14 لقبًا حتى الآن، ليصبح في متناوله هذا الموسم أن يكون المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي الأبيض.

مع عدم وجود تاريخ محدد لاعتزاله وهو في الـ65 من عمره، يظهر لنا "العجوز الإيطالي" بنفس الحماس الذي كان عليه في أول يوم له في تدريب ريال مدريد، ويواصل التألق خاصة بعد أن رفض الموسم الماضي فرصة إنهاء مسيرته الناجحة بتدريب منتخب البرازيل، وتجديد عقده مع الميرنجي حتى يونيو 2026، لذا يواصل المدرب حصد أرقام كبيرة في هذا النادي المتطلب.

ثاني أكثر مدرب خوضا للمباريات في تاريخ ريال مدريد

ووصل أنشيلوتي أمام ألافيس إلى 300 مباراة، تاركًا خلفه مدربين تركوا بصمات على تاريخ مدريد الحديث مثل زين الدين زيدان، الذي أدار 263 مباراة، وفيسنتي ديل بوسكي، الذي وصل إلى 248 مباراة، ومع ذلك، وباعتباره ثاني أكثر مدرب خاض أكبر عدد من المباريات، ما زال كارلو متأخرًا بفارق كبير عن رقم ميجيل مونيوز، الذي بلغ 605 مباريات.

لذا فإن التحدي أمامه يقضي بتجاوز مونيوز من حيث عدد الألقاب، بعدما طارده في أغسطس الماضي بكأس السوبر الأوروبي، وفي الموسم الجديد، ستكون لديه الفرصة لإضافة المزيد من النجاحات مع "البلانكوس" في الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس الملك وكأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية في شكلها الجديد.

أرقام أنشيلوتي في 300 مباراة مع ريال مدريد

ويتضمن سجل أنشيلوتي مع ريال مدريد 215 انتصارًا و45 تعادلًا و39 هزيمة، وهو ما جاء في 196 مباراة في الدوري الإسباني، حيث فاز باللقب المحلي في نسختين، و64 مباراة في دوري أبطال أوروبا (له ثلاثة ألقاب)، و24 في كأس الملك (له لقبان)، وثمانٍ في كأس السوبر الإسباني (له لقبان)، وأربعٍ في كأس العالم للأندية (له لقبان)، وثلاثٍ في كأس السوبر الأوروبي (3 ألقاب).

خلال الفترتين اللتين قضاهما أنشيلوتي على مقاعد الإدارة الفنية في ريال مدريد، كان أكثر لاعبيه الذين لعبوا أساسيين في المباريات هو لوكا مودريتش (227)، يليه داني كارفاخال (218)، ثم توني كروس (200)، ثم كريم بنزيما (187) وناتشو (172).

ومن بين التشكيلة الحالية، بعد مودريتش وكارفاخال، فإن أكثر اللاعبين مشاركةً في المباريات هم رودريجو (165)، فيديريكو فالفيردي (164)، فينيسيوس جونيور (154) وإدواردو كامافينجا (145).

أّما على صعيد تسجيل الأهداف، فإن أكثر اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في 300 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي هو كريم بنزيما برصيد 121 هدفًا، يليه كريستيانو رونالدو (112)، ثم فينيسيوس (72) ثم رودريجو (47).