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محافظ المنوفية يلتقى مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي الجديد

محافظ المنوفية،فيتو
محافظ المنوفية،فيتو

التقى اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي الجديد،لتوليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح موجها بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتكثيف المتابعات الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل  لتحقيق الرعاية الصحية والطبية المتميزة فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة والتواصل الفعال والايجابى مع المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد والإرتقاء والنهوض بجودة الخدمات كون قطاع الصحة أحد محاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.
تكريم محافظ المنوفية لمقشط

وكرم محافظ المنوفية، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي السابق  ، وإهدائه درع المحافظة تقديرًا لمجهوداته المبذولة خلال فترة عمله ومساهمته في النهوض بالقطاع الصحي  متمنيًا له دوام التوفيق، وأعرب الدكتور مقشط عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم، مقدمًا درعا تذكاريًا لمحافظ المنوفية ومثمنًا دوره الحيوي  ودعمه الدائم والمستمر لقطاع الصحة  وأنه لم يدخر جهدًا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

ضرورة التعاون والتكاتف
من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق  لخدمة المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات تنفيذًا لتكليفات ورؤية القيادة السياسية.

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