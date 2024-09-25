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حوادث

النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة العثور على جثة سارق لكابلات الكهرباء بقنا

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بسرعة التحريات فى واقعة العثور، على جثة شخص تخصص في سرقة كابلات الكهرباء مجهول الهوية أثناء قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية، في قرية المقربية أسفل كوبري الشهيد باسم فكري، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

وكانت  الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا قد تلقت إخطارًا مفاده العثور على جثة شاب مجهول الهوية أسفل كوبري الشهيد باسم فكري مركز قوص وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

تحريات المباحث فى قنا

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، بها صعق كهربائي أثناء قيامه بسرقة الأسلاك أسفل كوبري الشهيد باسم فكري مركز قوص.

وتجري الآن معاينة الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة وسرعة كشف هوية صاحب الجثة.

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