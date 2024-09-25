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ضبط 4 ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

ضبط أربع ذبائح ضأن
ضبط أربع ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة بمركز السادات


وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك  بشن حملة تفتيشية مكبرة والمرور على محلات الجزار والمطاعم بمدينة السادات، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.


أسفرت  الحملة عن ضبط ٤ ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ١٥٠كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مديرية الطب البيطرى مدينة السادات اخبار المنوفية

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