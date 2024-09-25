إمام عاشور يكشف مفاتيح الفوز على الزمالك ودور اللاعبين الكبار في تألقه

أكد نجم نادي الأهلي، إمام عاشور، أنه وزملاؤه في حالة من التركيز الجيد ومستعدون لنهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي سيجمعهم بالغريم التقليدي، نادي الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر، بملعب "المملكة أرينا"، بالرياض، المملكة العربية السعودية.

تصريحات إمام عاشور في حواره لموقع كاف أون لاين

عبّر، إمام عاشور، في حوار حصري مع موقع CAFonline.com، عن رغبته الشديدة في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، توتال، الذي لم يُكتب له الفوز به في المرة الأولى، الموسم الماضي، بعد خسارة نادي الأهلي أمام نادي اتحاد الجزائر.

CAFonline.com: اقترب موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، توتال إنيرجيز، وتفلصنا عن مباراتكم أمام نادي الزمالك أيّام قليلة فقط، كيف هي تحضيراتكم للموعد؟

إمام عاشور: طبعا كل اللاعبين مركزين في التحضيرات ومستعدين بإذن الله لمباراة كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، أكيد أن كل واحد يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا البعض، إن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز.

كيف ترى المباراة أمام الغريم التقليدي، نادي الزمالك المصري؟

أكيد أن هذه المباريات تبقى قوية، وإن شاء الله الفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، يكون من نصيبنا بإذن الله.

حسب رأيك، ما هي مفاتيح الفوز في حدث إفريقي كبير مماثل، ويُعتبر أيضا داربي مصري بالنسبة لكم؟

يجب أن يكون اللاعبون سَويا مع بعض خلال أي منافسة نخوض غمارها، وأكيد أننا ننتظر الدعم من جماهيرنا، وإن شاء الله سنفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز.

ماذا يعني لك كلاعب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز؟

شاركت في نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، أين كانت أول مرة أخوض فيها هذه المنافسة، ولم يُقدر لي التتويج بهذا اللقب، حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب نادي الأهلي، وبصراحة هذه المرة الجميع مركزون على الفوز في المباراة أمام نادي الزمالك، وكل تعداد فريقنا يتدرب بشكل جيد، وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة، والتتويج سيكون من نصيبنا.

تَألقتَ الموسم الماضي مع نادي الأهلي المصري في مختلف المنافسات، ما هو السّر الذي جعلك تبرز بتلك الطريقة؟

أكيد أنه عندما تلعب في نادي الأهلي المصري، ومع لاعبين كبار يُساهمون في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق، وتصبح لا تشعر أنك غريب عنهم، فهذا الأمر يصنع الفارق، خاصة وأن اللاعبين الكبار في نادي الأهلي المصري يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم.

كلمة أخيرة لجماهير نادي الأهلي المصري قبل موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 توتال إنيرجيز.

أمر مؤكد أننا ننتظر الدعم من جماهير نادي الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، وننتظر منهم الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما، وإن شاء الله نفرح جميعا مع بعض بعد نهاية المباراة.