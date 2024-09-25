الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 

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