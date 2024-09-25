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ثقافة وفنون

تفاصيل عودة "الملك لير" لـ يحيى الفخراني على المسرح القومي

تحضيرات عرض الملك
تحضيرات عرض الملك لير، فيتو

كشف الفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، عن عودة عرض “الملك لير” بطولة النجم يحيى الفخراني من جديد للعرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

عودة مسرحية الملك لير 

ونشر أيمن الشيوي صورا من تحضيرات العرض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بحضور كل من النجم يحيى الفخراني، والفنانة سهر الصايغ، والفنان عابد عناني، وغيرهم. 

وعلق “الشيوي” على الصور قائلا: “بسم الله وعلي بركة الله.. المسرح القومي المصري يقدم الملك لير. الاستاذ يحيي الفخراني إخراج شادي سرور”. 

مسرحية الملك لير 

وكان النجم يحيى الفخراني قد قدم مسرحية “الملك لير” لأول مرة على خشبة المسرح القومي عام 2001، وشاركه وقتها بطولة العرض كل من الراحل أشرف عبد الغفور، وأحمد سلامة، وريهام عبد الغفور، وسلوى محمد علي، وكان العرض إخراج الراحل أحمد عبد الحليم. 

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مسرحية الملك لير فرقة المسرح القومي الفني للمسرح الملك لير يحيى الفخراني الفنان أيمن الشيوي

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