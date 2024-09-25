بمساحة 280 فدانًا، تفاصيل مدينة العاصمة الطبية الأكبر في مصر
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (بمساحة 280 فدانًا.. تفاصيل ومكونات مدينة العاصمة الطبية).
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ.
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