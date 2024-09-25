الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

60 دقيقة بورصة، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بالدقائق الأولى لحركة تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، وشهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاعات بجميع المؤشرات بمرور 60 دقيقة على حركات البيع والشراء.

 

حركة تعاملات اليوم - فيتو 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات  البورصة المصرية. 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا 

  • الإسكندرية للخدمات.
  • مصر للاسواق الحرة.
  • القاهرة للخدمات.
  • شينى.
  • راية.

 

مؤشرات التداول -  فيتو 

الأسهم الأكثر انخفاضًا 

  • العالمية للاستثمار.
  • جنوب الوادى.
  • ريكاب.
  • مدينة الإنتاج الإعلامى.
  • جدوى للتنمية الصناعية.

 

حركة تداولات جلسة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% عند مستوى 30.958.90 نقطة.
  • ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.60% عند مستوى 7.377.91 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" بنسبة 0.60% عند مستوى 10.489.51 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة ـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأسهم الأكثر ارتفاعا الاسكندرية للخدمات البورصة المصرية الاسهم البورصة المصرية التداول الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة تداول حركة التداولات حركة تداولات البورصة حركة تداولات البورصة المصرية حركة تداولات جلسة اليوم مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات مؤشرات البورصة المصرية

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

خبير اقتصادي يكشف تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي في وقت الأزمات

سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يرتفع 100 جنيه خلال 24 ساعة

11 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية