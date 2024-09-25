60 دقيقة بورصة، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات
البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بالدقائق الأولى لحركة تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، وشهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاعات بجميع المؤشرات بمرور 60 دقيقة على حركات البيع والشراء.
وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
- الإسكندرية للخدمات.
- مصر للاسواق الحرة.
- القاهرة للخدمات.
- شينى.
- راية.
الأسهم الأكثر انخفاضًا
- العالمية للاستثمار.
- جنوب الوادى.
- ريكاب.
- مدينة الإنتاج الإعلامى.
- جدوى للتنمية الصناعية.
حركة تداولات جلسة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024
- ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% عند مستوى 30.958.90 نقطة.
- ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.60% عند مستوى 7.377.91 نقطة.
- ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" بنسبة 0.60% عند مستوى 10.489.51 نقطة.
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