محاكمة المتهم بخطف طفل والتعدي عليه بالجيزة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل، محاكمة عاطل متهم بخطف طفل وتعدى عليه في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم أ. ع، 23 سنة، عاطل، قام بخطف الطفل أ. ع 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى عليه بالقوة.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس كلب قاصدا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.