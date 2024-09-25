الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشركة القابضة لمياه الشرب بسوهاج تنفي حدوث أي تلوث

شركة مياه سوهاج
شركة مياه سوهاج

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

الشركة تؤكد أن المياه آمنة تماما ومطابقة للمواصفات القياسية 

وتؤكد الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

وتدعو الشركة السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات  التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصرف الصحي بسوهاج جودة مياه الشرب وسائل التواصل الاجتماعي من الصحة منظومة

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية