الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أنشدوا باللغة الإنجليزية، مدبولي يبدي إعجابه بأطفال kg1 بمدرسة السلام لغات (صور)

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء في مدرسة بالسلام

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات، في إطار جولته اليوم لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام؛ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. 

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال KG1، ورحب الأطفال بالدكتور مصطفى مدبولي مُنشدين نشيدا باللغة الانجليزية، كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة، للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات، وقدمت دينا موسي، مديرة المدرسة، شرحا حول مكونات المدرسة والتجهيزات المتوافرة بها، وعدد الفصول والكثافة الطلابية حاليا بعد اجراءات تخفيض الكثافة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع أحد طلاب الصف الأول الابتدائي، اتسم بالود والمرح، حيث سأله عن فترة الـkg التى قضاها بالمدرسة، ورأيه فى نظافة المدرسة، كما سأله عن لعبته المفضلة، فأجاب:  المصارعة، ثم تفقد مدبولى  المكتبة المدرسية، مستفسرا من طلاب الصف الأول الأعدادي المتواجدين بالمكتبة عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة، وحجم كثافة الطلاب في الفصل.

أنشدوا باللغة الإنجليزية، مدبولي يبدي إعجابه بأطفال kg1 بمدرسة السلام لغات 
أنشدوا باللغة الإنجليزية، مدبولي يبدي إعجابه بأطفال kg1 بمدرسة السلام لغات 
أنشدوا باللغة الإنجليزية، مدبولي يبدي إعجابه بأطفال kg1 بمدرسة السلام لغات 
أنشدوا باللغة الإنجليزية، مدبولي يبدي إعجابه بأطفال kg1 بمدرسة السلام لغات 


 

كما شاهد رئيس الوزراء عرضًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية من طالبات المرحلة الابتدائية،، كما استفسر من مدرس الفصل عن نسبة حضور وغياب الطلاب، حيث أكد المدرس أن هناك حرصا كبيرا من الطلاب على الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة السلام الرسمية المتميزة العام الدراسي الجديد الصف الاول الابتدائي

مواد متعلقة

مدبولي يجري حوارا مع عدد من الطالبات حول المناهج في مدرسة بالسلام (صور)

جولة مفاجئة لرئيس الوزراء في مدرسة متولي الشعراوي بالسلام

الحكومة تعقد اجتماعها الاسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية (صور)

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني

مدبولي: تكنولوجيات تحلية المياه تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مهما بشأن صناديق الاستثمار في الذهب

الأكثر قراءة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية