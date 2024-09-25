الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء" ينشر أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري (إنفوجراف)

اسعار العملات مقابل
اسعار العملات مقابل الجنية المصري

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

May be an image of money and text

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الورزاء مجلس الوزراء معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اسعار العملات اليوم اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

التكنولوجيا المالية محرك جديد للنمو الاقتصادي العالمي.. تقرير لمركز معلومات الوزراء يسلط الضوء على توسعها خلال آخر 10 سنوات.. وقيمتها تتجاوز مليار دولار

معلومات الوزراء يعرض قصة البطل الأوليمبي محمد السيد مترجمة بلغة الإشارة (فيديو)

معلومات الوزراء يسلط الضوء على أزمة الهجرة المناخية.. 8.7 مليون نازح بسبب الكوارث البيئية.. وتحذيرات للبنك الدولي بنزوح 216 مليون شخص عام 2050 بسبب ندرة المياه

"معلومات الوزراء" يناقش دور صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة في تعزيز النمو الاقتصادي وأبرز التجارب الدولية الرائدة

الأكثر قراءة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية