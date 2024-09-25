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أخبار مصر

مطار برج العرب الأقوى إفريقيًا بمجال "التميز في إدارة الطوارئ"

القابضة للمطارات،
القابضة للمطارات، فيتو

حققت الشركة القابضة للمطارات إنجازًا دوليًا جديدًا بفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة في إدارة طوارئ المطارات بمرونة فئة مطارات الحركة الجوية من 10000 الي 20000 حركة جوية (الفئة الثالثة). 

ويأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية خاصة في مجالات الأمن والسلامة. 

مطار برج العرب الأقوى إفريقيًا في مجال "التميز في إدارة طوارئ المطارات "


وتشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تلك الاجتماعات الهامة  كأحد أعضاء المجلس الدولي للمطارات ال712علمأ بأنه قد تم اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس أيمن فوزي عرب كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات.


وتم تسليم تلك الجائزة لكابتن خالد الالفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط ممثلًا عن الشركة، وذلك على هامش الجمعية العمومية السنوية الثالثة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والمؤتمر المصاحب له والذي أقيم بمدينة جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 16 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مطار جوليوس نيريري الدولي، تنزانيا قد فاز بالمركز الأول في فئة مطارات الحركة الجوية أكثر من 50000 حركة جوية (الفئة الأولى) وفاز مطار السير سيووساجر رامغولام الدولي، موريشيوس في فئة المطارات من 20000 إلى 50000 حركة جوية (الفئة الثانية) ومطار كورهوغو، كوت ديفوار أقل من 10000 حركة جوية (الفئة الرابعة) وتسلط جوائز السلامة الضوء على التزام وتفاني المطارات الفائزة في ضمان السلامة والمرونة في كافة عملياتها. 

 

وأشاد المجلس الدولي للمطارات بجهود المطارات الفائزة في وضع معايير عالية لإدارة الطوارئ في المطارات في جميع أنحاء قارة إفريقيا.

 

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