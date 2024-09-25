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حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية، فيتو
وزير الداخلية، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية، قـرار رقم 1694 لسنة 2024

وجاء نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 1694 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم   محمد طارق محمد فايز خليفة وآخرهم  أسامة محمد السباعى إبراهيم).

 

وتضمنت قائمة أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:  محمد طارق محمد فايز خليفة القاهرة 9 /5/ 2001 الكندية، عمر أحمد كامل يونس البنا القاهرة 25/6/2007، شريف مجدى توفيق ادوارد توفيق أسيوط 7 /1/ 1980، أندرو هانى ناصف سلامة بشاى كندا 21 /2/ 2004، محمود محمد إيهاب محمود محمد الفيشاوى الجيزة 16 /11/ 2006، فتحى هشام فتحى صباح سليم المنوفية 16 /12/ 2007.

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كما ضمت القائمة: محمد عفت محمد العزب ليبيا 26/4/1974،  بيتر ميلاد ميخائيل ناشد البحيرة 30 /7 /1994،  يوسف عمرو عبد السلام حسن محمد أمريكا 26 /3/ 2001 الأمريكية، عبد الرحمن أيمن عبد الفتاح محمد أمريكا 29 /4/ 2001، شهاب الدين باسم عبد المنعم شرف أمريكا 22 /7 /2003،  على محمد أحمد سعيد صوان أمريكا 15 /7/ 2005،  محمد عبد الماجد حافظ إبراهيم عيسوى أمريكا 20 /6/ 2001،  محمد محمود محمد إبراهيم شكرى القاهرة 1/3/2006،  عمر مصطفى حسن المشد القاهرة 20 /4/ 1996،  معاذ سراج منير حمزة الصوابنى قطر 9 /11/ 2005 التونسية.

وكما ضمت؛ رمضان عبد الحكيم عبد المجيد حسين المنيا 22 /1/ 1966 التركية، عمر تامر إبراهيم فتحى حمودة بريطانيا 16/9/2002 النيوزيلاندية، يوسف مصطفى أحمد فؤاد محمد فهمى القاهرة 5/7/2006 البولندية، أحمد صلاح الدين محمد منير عبد الغفار القاهرة 13 /10 /2006 الإيطالية، أسامة محمد السباعى إبراهيم الشرقية 13 /12/ 1967.

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قرار وزارة الداخلية الاحتفاظ بالجنسية المصرية محمود توفيق وزير الداخلية لجنسية المصرية وزارة الداخلية

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