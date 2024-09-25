حبس المتهمة بقتل طفل بعد اعترافها بالواقعة في قنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بحبس المتهمة بقتل طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات بالمكواة بعد أن قامت بإخفاء جثته أسفل سريرها قبل إلقائها على سلم جيرانها.

نص اعترافات القاتلة بقنا

وكانت المتهمة قد أدلت بتفاصيل جريمتها أمام جهات التحقيق قائلة: "استدرجته وقمت بعضه عدة مرات في ذراعه، وعندما صرخ ضربته بالمكواة على رأسه وكتمت أنفاسه حتى فارق الحياة".

واستكملت: "وضعت جثة الصغير أسفل السرير حتى الليل وحملته إلى سطح منزلها وألقيته على سلم الجيران وخرجت ابحث عنه مع أسرته، حتى لا يفتضح أمرى، وحبيت أحرق قلب أمه عليه عشان في بينا مشاكل بصفة مستمرة".

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارًا مفاده العثور على جثة صغير أعلى سطح منزل وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس، بدائرة مركز شرطة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

آثار تعذيب

وبعد الفحص تبين العثور على جثة حمزة أحمد العمري، يبلغ من العمر٣ أعوام، وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس بدائرة مركز شرطة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقنا تحت تصرف الجهات المختصة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن الطفل تغيب عن منزله، وبعد البحث عثر على جثته أعلى سطح منزل جارته، وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الجاره القاتله و.م.ع، 25 عاما،بعدما تعدت عليه بقطعة حديدية على رأسه ما تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، ثم ألقته أعلى سطح منزلها قبل أن تعثر أسرته على جثته.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.