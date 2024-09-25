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محافظات

أول قرار من النيابة في واقعة إصابة 7 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بقنا

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بضرورة استعجال التحريات في واقعة إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهم بقرية الأشراف التابعة لمركز شرطة قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية،بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الأشراف بقنا، بسبب خلافات بينهم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين العائلتين.

أسماء المصابين بقنا

وبعد الفحص تبين إصابة كلا من “ح. م.ع” 54 عامًا، "ع. ع. ا" 25 عامًا،" م. ع. و“23 عامًا،”أ.ع.م" 56 عامًا، "ع. ا. ع" 21 عامًا، “ح.ع.م” 58 عامًا، “م. غ. ع” 36 عامًا، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الأشراف مركز قنا بسبب خلافات بينهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

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