اليوم، مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين حول أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم مؤتمرًا صحفيًّا حول أزمة عدم حصول الصحفيين الرياضيين، والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية حتى الآن لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي والزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل، وذلك في الرابعة عصرًا بمقر النقابة.



ويشارك في المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف على الشُعب والروابط، والمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين برئاسة مجدي إبراهيم.



وسوف يتناول المؤتمر عرضًا لتطورات الموقف والجهود، التي بذلت من النقابة لتسهيل مهمة حصول الصحفيين الرياضيين، والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، والموقف الذي ستتخذه النقابة متضامنة مع رابطة النقاد الرياضيين، وشعبة المصورين منعًا لتكرار مثل هذه الأزمة المؤسفة، والسلبيات واللامبالاة، التي تعامل بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مع الأمر، وتقصيره في تسهيل الأمر مع السلطات السعودية والجهة المنظمة للمباراة.

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