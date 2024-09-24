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محافظات

محافظ أسوان يكشف آخر تطورات النزلات المعوية والحالة الصحية للمصابين

محافظ أسوان يتناول
محافظ أسوان يتناول مياه الشرب، فيتو

كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان آخر تطورات حالات النزلات المعوية قائلًا: "اطمئن جميع المصريين أن أسوان بخير وآمنة تمامًا ومحطات المياه في المحافظة ولا سيما منطقة أبو الريش التي ظهرت فيها حالات النزلات المعوية ليست بها أي مشكلة".

 

وضع حالات النزلات المعوية

وأكد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": عدم وجود أي حالات جديدة مصابة بالنزلات المعوية، وتراجع الحالات المترددة على المستشفيات.
 

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مياه شرب أسوان

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيكون هناك نظام جديد لحقن المياه في أسوان لضمان جودتها بالمحافظة.


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