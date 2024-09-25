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حوادث

تجديد حبس 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة تجديد حبس 7 متهمين بـ نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية محظورة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم كل من: ندى م، ومحمد ع، أحمد م، فتحي م، ناصر م، محمد ص، أحمد ف.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

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نيابة أمن الدولة نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة إرهابية جماعة الإخوان الارهابية

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