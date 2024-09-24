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رياضة

مشاركة مصرية لـ محمد عبد المنعم في بطولة العالم للفروسية بإيطاليا

الفارس محمد عبد المنعم
الفارس محمد عبد المنعم

يستعد محمد عبد المنعم، الخبير المصري في رياضة الفروسية، للمشاركة مع فريقه في منافسات بطولة العالم للفروسية والمقرر إقامتها في إيطاليا خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الحالي.

وتأتي هذة البطولة الأقوى على مستوى العالم لمشاركة الدول والمنتخبات العظمى في رياضة الفروسية وعددها 31 دولة و194 فارسًا و233 حصانًا تقدموا  للمشاركة في بطولة العالم بسردينيا في إيطاليا في تخصص القدرة والتحمل.

الفارس محمد عبد المنعم يشارك في بطولة العالم للفروسية بإيطاليا 

ويمتلك محمد عبد المنعم خبرات كبيرة في الفروسية نتيجة المشاركة الدولية في العديد من البطولات العالمية والدولية حتى وصل به المطاف للمشاركة في بطولة العالم بإيطاليا.

وكان الفارس المصري محمد عبد المنعم قد استعان بعدد من الخبراء الأجانب في الفروسية من أجل الوقوف على أفضل الخطط والاستعداد والتحضير الجيد للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل والتى من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2026.

 

نتائج مميزة للفارس المصري في بطولة كأس خادم الحرمين

ونجح الفارس المصري في تقديم نتائج مميزة خلال مشاركته السابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.

من جانبه أكد الفارس محمد عبدالمنعم أنه يسعى للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل مصر وهدفه رفع العلم المصري في بطولات العالم.

وأضاف الفارس المصري محمد عبدالمنعم أنه يعشق الفروسية ويتحمل كافة تكاليف برنامج إعداده وهدفه الوصول لمنصات التتويج في المحافل الدولية ومنها بطولات في البرتغال والإمارات.

 

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