الهلال يتخطى البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين
فاز الهلال، على حساب البكيرية، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات دور 32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل نادي الهلال هدفه الوحيد، عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب الفريق في الدقيقة (41) من عمر اللقاء.
وحصل نادي الهلال، على ركلة جزاء في الدقيقة (39) من عمر اللقاء، بعد إعاقة من جانب لاعب نادي البكيرية، ضد عبد الله الحمدان لاعب الزعيم، قبل أن ينجح ماركوس ليوناردو في تحويل الكرة داخل الشباك في الدقيقة (41) من اللقاء.
وسجل نادي الهلال الهدف الثاني في الدقيقة (47) من الشوط الثاني، عن طريق علي البليهي، إلا أن حكم اللقاء، ألغى الهدف بداعي التسلل.
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