الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يتخطى البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال
الهلال

فاز الهلال، على حساب البكيرية، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات دور 32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.


وسجل نادي الهلال هدفه الوحيد، عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب الفريق في الدقيقة (41) من عمر اللقاء.


وحصل نادي الهلال، على ركلة جزاء في الدقيقة (39) من عمر اللقاء، بعد إعاقة من جانب لاعب نادي البكيرية، ضد عبد الله الحمدان لاعب الزعيم، قبل أن ينجح ماركوس ليوناردو في تحويل الكرة داخل الشباك في الدقيقة (41) من  اللقاء.


وسجل نادي الهلال الهدف الثاني في الدقيقة (47) من  الشوط الثاني، عن طريق علي البليهي، إلا أن حكم اللقاء، ألغى الهدف بداعي التسلل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحرمين الشريفين جورجى جيسوس خادم الحرمين الشريفين دوري روشن للمحترفين كاس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين

مواد متعلقة

"لا ليجا" يكشف موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

مبابي وفينيسيوس في هجوم ريال مدريد ضد ألافيس بالدوري الإسباني

رسميا، سحب تنظيم دوري أبطال أوروبا من ميلانو

البداية أيمن منصور، "كاف" ينشر جميع أهداف الزمالك في السوبر الإفريقي (فيديو)

الأكثر قراءة

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

منوعات

المزيد

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

خالد الجندي: القرآن لخص حدود العقل ومخاطبة الملحد والمشكك في آية (فيديو)

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

المزيد
الجريدة الرسمية