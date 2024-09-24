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أخبار مصر

كامل الوزير يفتتح جناح أوراسكوم بالمعرض العالمي للنقل

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو
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افتتح الفريق  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، جناحي شركتي أوراسكوم ونيرك المصريتين الوطنيتين بمعرض النقل بألمانيا.

أشاد الوزير بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات، ومنها مجالي النقل والصناعة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.

لقاءات وزير النقل 


كما عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية حيث التقى الوزير برئيس وقيادات شركة كولاس ريل الفرنسية ولمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) وحيث تم التعاقد مع تحالف" أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل " لتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع.

ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة برئيس ومسئولي شركة شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية  حيث أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكدًا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظام الإشارات والاتصالات على خط  سكة حديد نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم وكذلك التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال  تصنيع 40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

 

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