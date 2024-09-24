وزير النقل يتفقد القطار الكهربائي السريع
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير النقل الألماني ورئيس وقيادات شركة سيمنز العالمية لقطار فيلارو المخصصة لـ قطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية.
وزير النقل يتابع آخر تطورات القطارات
وتابع الوزير آخر تطورات مشروع القطار الكهربائي والذي تقوم شركة سيمنز العالمية بعرضه في جناح سيمنس موبيليتي بمعرض إينوترانس 2024 المقام بالعاصمة الألمانية برلين.
واجتمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس وقيادات سيمنز العالمية داخل إحدى عربات قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية والذي تقوم شركة سيمنز العالمية بعرضه في جناح سيمنس موبيليتي بمعرض إينوترانس 2024 المقام بالعاصمة الألمانية برلين.
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