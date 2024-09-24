"لا ليجا" يكشف موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة.
وحددت الرابطة يوم السبت 26 أكتوبر المقبل، لإقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.
الموعد يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في تمام الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهرًا، من أجل منح الفرصة لجماهير الفريقين في قارة آسيا لمتابعة اللقاء.
برشلونة يلعب أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء 23 أكتوبر المقبل على ملعب مونتجويك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
على الجانب آخر، يحصل ريال على مهلة أكبر للراحة، لأنه سيلعب يوم الثلاثاء 22 أمام بوروسيا دورتموند بنفس الجولة.
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