براءة متهمين اثنين بتسريب امتحانات الفيزياء للثانوية العامة

أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم، اليوم، حكمها ببراءة شخصين متهمين في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة أثناء انعقادها في القضية التي صدر بها حكم أول درجة بالحبس لعامين مع غرامة مائة ألف جنيه برقم 15366 لسنة 2024 قويسنا.

كان الدكتور هاني سامح المحامي في مرافعته بالقضية قد دفع ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و10 من لائحة قانون تقنية المعلومات.

وأكد البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الإطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و206 من الاجراءات الجنائية.

جاء في الدفاع انه يجب ان تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.