وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي تحقق التكامل مع المطارات والمواني والطرق البرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه الدكتور فولكر فيسينج، وزير النقل الألماني، قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية والذي تقوم شركة سيمنز العالمية المصنعة له بعرضه في جناح سيمنس موبيليتي بالمعرض

تصنيع ثلاث قطارات كهرباء لمصر

وتم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة كما تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم وصول أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد 7 قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد ۲ جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع مخصصين للخط الأول.

ويتميز قطار فيلارو بتصميمه المبتكر وحلوله التكنولوجية المتطورة، حيث يوفر أعلى مستويات الراحة والترفيه والأمان، مما يجعله الخيار الأول والأفضل لأنظمة السكك الحديدية الحديثة حول العالم. كما يتميز القطار بشاشات عرض المعلومات للركاب، وتصميماته الداخلية الفاخرة، وترتيب المقاعد داخل القطار بما يناسب احتياجات الأسر، وستعمل هذه المزايا المتطورة بشكل كبير على تحسين تجربة السفر وتوفير المزيد من الراحة للركاب وسيمثل قطار فيلارو عالي السرعة إضافة هامة لشبكة النقل والمواصلات في مصر.

شبكة القطار الكهربائي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن عرض قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية في أهم معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم يعكس رسالة هامة تتمثل في ان هذا المشروع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية ويجسد العلاقات القوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الصديقين مقدما الشكر للحكومة والشعب الألماني والشركات الألمانية على المشاركة في التنمية في مصر من خلال التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة مؤكدا التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق التنمية الشاملة وبما يخدم الشعب المصري.

اجتماع وزير النقل

ثم قام الوزير بعقد اجتماعا موسعا داخل احدى عربات القطار مع رئيس وقيادات سيمنز العالمية داخل احدى عربات القطار حيث تم استعراض التقدم في التشطيبات الخاصة بمحطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العلمين – مطروح ) وقطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخططة للانتهاء من كافة اعمال تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية والالتزام بموعد التوريدات الخاصة بالوحدات المتحركة

وأكد الوزير أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والإستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنز الألمانية – اوراسكوم- المقاولون العرب ) باجمالي اطوال 2000 كم والتي تضم ثلاثة خطوط هي (الخط الاول السخنة / العلمين / مطروح،و الخط الثاني /6 اكتوبر / الأقصر/أسوان / أبو سمبل بطول 1100 كم، والخط الثالث

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير مع الدكتور مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة “هيرنكنشت” الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، اجتماعا داخل إحدى عربات قطار الفيلارو لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين حيث أشاد الوزير بالتعاون المتميز بين الجانبين، والذي تضمن توريد الشركة الألمانية ماكينات عملاقة؛ أسهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات في مصر وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة “هيرينكنشت” الألمانية في إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر في مصر، بهدف تحقيق الدعم الفني للماكينات التي تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصرية وزيادة العمر الافتراضي لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله، وكذلك خطة تدريب 200 مهندس وفني مصري، على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر؛ بما يشمل 40 متدربا للعمل بالسوق المصرية، و160 متدربا للعمل في ألمانيا أو خارجها.

وتابع الوزير خلال لقائه مع رئيس ومسئولي شركة كافة الاسبانية آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الأول للمترو وآخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة 39 قطار للخط الثانى للمترو.

واجتمع الفريق مهندس/ كامل الوزير، مع رئيس ومسئولي شركة كولواي لبحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجال السكك الحديدية حيث تم متابعة آخر مستجدات التعاون في مجال انشاء الشركة لمصنع محلى للشركة لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة وإعادة تأهيل عدد عربة 65 نوم ونادى اسبانى بمنطقة كوم ابو راضى وتابع مع رئيس ومسئولي شركة تالجو آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الإنتاجية إلى خارج البلاد وذلك بمنطقة كوم أبو راضى وحيث جار التباحث بين الجانبين لإعداد اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بالمصنع وكذلك التباحث التأكيد على قيام المصنع بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية.

كما شهد الفريق مهندس / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هامش فعاليات المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات بقيادة شركة فينسى (فينسى – بويج – المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات) لإعداد التصميم المبدئي وتقديم عرض فنى لتنفيذ المرحلة 4ج من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مدتها 12 شهر، حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور / طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب اتحاد الشركات باتريك قدرى الرئيس التنفيذى لشركة فينسى، / فنسنت أفريلون الرئيس التنفيذى لشركة بويج، السيد المهندس / أحمد العصار الرئيس التنفيذى لشركة المقاولون العرب، السيد المهندس / أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وقد أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة النقل تدرس مد الخط الثالث للمترو وتنفيذ المرحلة 4ج في مسار نفقي من محطة هليوبوليس وحتى مطار القاهرة الدولى، لربط هذه المنطقة الحيوية بشبكة مترو الأنفاق وشبكة النقل السككى بالجر الكهربائي أيضًا باعتبار الخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مفردات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى لتبادله خدمة نقل الركاب معها (الخط الأول للمترو فى محطة ناصر – الخط الثانى للمترو فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة – الخط السادس للمترو فى محطة العباسية – القطار الكهربائى الخفيف فى المحطة المركزية عدلى منصور – مونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد - مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل)، بالإضافة إلى خدمة المترددين على المطار وخدمة الكثافات السكانية على طول مسار هذا المرحلة.

مضيفا أنه تم اختيار إتحاد الشركات بقيادة شركة فينسى باعتباره المقاول المنفذ للمرحلتين الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وكذا الجزء النفقى من المرحلة الرابعة ليكون هناك توافق في جميع أنظمة المشروع (الإشارات – الاتصالات – التحكم -...)، وكذا تطبيق نفس المواصفات الفنية، كما أنه طبقًا لمذكرة التفاهم سيقوم اتحاد الشركات بتقديم التصميم المبدئى والعرض الفنى والمالى للمشروع وتحديد المسار الأنسب للمرحلة بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد المستقبلي للتنفيذ.