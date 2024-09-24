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الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، فيتو

بدأت جامعة جنوب الوادي الكشف الطبي للطلاب على الجدد المقبولين  ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م، وبلغ عدد الطلاب ٣٥٠ طالبا وطالبة.

      
مواعيد الكشف الطبي

وأشار الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية مع الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب إلى أن مواعيد الكشف الطبي بالنسبة لطلاب برنامج الطب والجراحة يوم الثلاثاء ٢٤ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج العلوم الإدارية والمالية يوم الاربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤

وأشار الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة إلى أن مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية مشيرا إلى نشر  فيديو توضيحي لكافة إجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الأهلية.

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