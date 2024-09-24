الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا
بدأت جامعة جنوب الوادي الكشف الطبي للطلاب على الجدد المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م، وبلغ عدد الطلاب ٣٥٠ طالبا وطالبة.
مواعيد الكشف الطبي
وأشار الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية مع الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب إلى أن مواعيد الكشف الطبي بالنسبة لطلاب برنامج الطب والجراحة يوم الثلاثاء ٢٤ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج العلوم الإدارية والمالية يوم الاربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤
وأشار الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة إلى أن مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية مشيرا إلى نشر فيديو توضيحي لكافة إجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الأهلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.