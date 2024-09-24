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أول أكتوبر، بداية توزيع التغذية المدرسية بقنا

محمد السيد وكيل وزارة
محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فيتو

أعلنت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية موافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على بداية توريد الوجبات الجافة والمطهية لفصول التربية الخاصة مع بداية العام الدراسي في 22/9/2024، بينما يبدأ توريد البسكويت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي (الحكومي الإلزامي) اعتبارًا من أول أكتوبر 2024.

عقدت اللجنة أولى جلساتها للعام الدراسي 2024/2025 بمكتب منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور محمد مصطفى محمدي مدير عام التأمين الصحي بقنا والدكتور أحمد أمين دنقل مدير إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية وأشرف موريس مدير إدارة التغذية وثريا متشولح رئيس قسم التغذية بالمديرية.

تجديد الشهادات الصحية

كما أكدت اللجنة تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية بشأن استخراج وتجديد الشهادات الصحية للمتعاملين مع الوجبات المدرسية بحسب القواعد والضوابط المنظمة لذلك.


ونوهت على استمرار التغذية بمدارس التعليم المجتمعي كمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، فيما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع التغذية للمرحلة الإعدادية.

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