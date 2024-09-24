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رياضة

رسميا، سحب تنظيم دوري أبطال أوروبا من ميلانو

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

 دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا، اليوم الثلاثاء، أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، لن يقام في ميلانو، وسط شكوك بشأن مستقبل ملعب سان سيرو.

وقال "يويفا" في بيان له: "نظرا لأن بلدية ميلانو لا تستطيع ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد في فترة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، فقد تقرر عدم إسناد النهائي إلى ميلانو".

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه أعاد فتح عملية تقديم العطاءات لتعيين مكان مناسب، ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو أو يونيو 2025.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست عاصمة المجر.

وترشحت بودابست وميلانو فقط لاستضافة النهائي في 2026 و2027.

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