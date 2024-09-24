مواجهة سهلة للجزيرة، نتائج قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات

أسفرت قرعة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم مساء اليوم عن وقوع فريق الجزيرة الذي يلعب له محمد النني مع فريق العروبة وهي من المواجهات السهلة للجزيرة.

نتائج قرعة كأس رئيس الإمارات



ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات أيام 17 و18 و19 أكتوبر القادم، على أن يعلن اتحاد الكرة الإماراتي لاحقا، مواعيد وتوقيتات المباريات.

يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.