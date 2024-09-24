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رياضة

كرة اليد، الزمالك يفوز على دلفي في الدوري (صور)

الزمالك لكرة اليد،
الزمالك لكرة اليد، فيتو

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره دلفي بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى من دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 16-8، في الشوط الثاني، واصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 38-18

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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