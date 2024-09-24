حملات تموينية مكبرة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة بالتنسيق الصحة وإدارة المرافق بقنا حملة إغلاق لعدد من المحال التجارية بمدينة قنا، كما رافقه أعضاء اللجنة ( عضو المتابعة بالوحدة - مسئول إدارة الإشغال بالوحدة - عضو الإدارة الهندسية بالوحدة - عضو إدارة الأزمات بالوحدة ).

حملة إغلاق بمدينة قنا

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق ٦ معمل ٢ مخبز، ٢ سوبر ماركت ومطعم، كما تم ضبط ٥٤ مضبوطات متنوعة، وتنفيذ ٤٢ إزالات إدارية، كما تم رفع ٣٠ إشغال.

وجاء ذلك في إطار إهتمام الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى محال تجارية فى حال مخالفتها للاشتراطات المقررة، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.