الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تموينية مكبرة بقنا

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بقنا، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة بالتنسيق الصحة وإدارة المرافق بقنا حملة إغلاق  لعدد من المحال التجارية بمدينة قنا، كما رافقه أعضاء اللجنة ( عضو المتابعة بالوحدة - مسئول إدارة الإشغال بالوحدة - عضو الإدارة الهندسية بالوحدة - عضو إدارة الأزمات بالوحدة ).

حملة إغلاق بمدينة قنا

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق ٦ معمل ٢ مخبز، ٢ سوبر ماركت ومطعم، كما تم ضبط  ٥٤ مضبوطات متنوعة، وتنفيذ ٤٢ إزالات إدارية، كما تم رفع  ٣٠ إشغال.

وجاء ذلك في إطار إهتمام الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى محال تجارية فى حال مخالفتها للاشتراطات المقررة، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا محال تجارية

مواد متعلقة

محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة

محافظ قنا يترأس حوارا مجتمعيا لمناقشة اختيار دندرة مقصدا للسياحة الريفية

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

رسالة طمأنينة من شركة مياه الشرب الصحي لأهالي قنا

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

يتساقط من السماء، حزب الله يحذر من باركود خطير

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية