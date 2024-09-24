وزير التموين يكلف بسرعة البت في طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه وزير التموين على الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.