الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة دعوى مرتضى منصور بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للمفوضين

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين، وتحديد جلسة 27 أكتوبر لنظرها.

اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد 

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

وأعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة  27 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة المحكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا مرتضى منصور فيلم الملحد

مواد متعلقة

السبكي لـ فيتو: معايا كل تصاريح عرض فيلم الملحد

إبراهيم عيسى عن مصير فيلم الملحد: اسألوا وزير الأوقاف

القصة الكاملة لأزمة "الملحد".. صناع العمل يؤكدون حصولهم على التصاريح اللازمة.. ومدير الرقابة سابقا: الفيلم لا يستحق كل هذه الضجة

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية