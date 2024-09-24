خيالي، ديوان جديد للشاعر جمال بخيت

يصدر قريبا أحدث دواوين الشاعر الكبير جمال بخيت، عن دار يسطرون للنشر والتوزيع، ويأتي الديوان معنونا بـ«خيالي».

ديوان خيالي لـ جمال بخيت

يقع الديوان في مائة صفحة ويضم ٣٨ قصيدة واغنية.. من بينها ( الغرام - قولي موافقة - انا مش ملاك - القماش - بُني الاحساس على خمسٍ - درويشك - ما اقدرش - لو مش عارفاني - أنا وابني).



والجدير بالذكر أن للشاعر ١١ ديوانا.. منهم ( مشاعر بلا ترتيب - شباك النبي علي باب الله - بنعشق الحياة - نبع العطش - مسحراتي العرب - المصري حبيب متحمس - ساعدني اعيش - أهل المغني - مسحراتي يا مصراوية - دين أبوهم ).

بالإضافة إلى مسرحية ( يمامة بيضا ) - ومسرحية ( عندريلا ) باللغتين العربية والانجليزية.

ومن الجدير بالذكر أن لجمال بخيت عدد من القصائد المترجمة إلى الروسية والاوزبكية والإسبانية.. بالإضافة إلى قصيدته ( بيانات بطاقتي الشخصية ) التي تُرجمت في كلية الألسن بجامعة عين شمس إلى ١٥ لغة بعدد أقسام الكلية.

ويستعد جمال بخيت أيضا لإعادة نشر أعماله الكاملة مع مؤسسة روز اليوسف.. ومن بينها كتاب شعر العامية المصرية وكتاب اغانينا.

كما يقدم حاليا برنامج ( عوّام ف بحر الكلام ) من إنتاج الشركة المتحدة.. على قناة on.