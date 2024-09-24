الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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سياسة

تحرك برلماني بسبب هدم الفيلات والقصور ذات الطراز المعماري

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بشأن استمرار إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور.

انتشار ظاهرة هدم الفيلات والقصور 

وأشارت النائبة إلى أن محافظات مصر تعاني من محو تاريخها وتراثها، قائلة: حيث يقوم أصحاب القصور والفيلات بالالتفاف حول القانون لهدم القصور والمباني التي لا تقدر بمال.

الدولة تتجاهل هدم بعض الفيلات والقصور 

وتابعت عضو مجلس النواب: وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار بمصر وتاريخها في هدم بعض المباني ذات الطراز المعماري.

 

قرار محافظ القاهرة بشأن عدم هدم الفيلات والقصور 

ولفتت النائبة، إلى قرار محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، والذي أصدر قرارا بحظر إصدار التراخيص بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه، بتقرير من اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة.

 

ضوابط هدم المباني ذات الطراز المعماري 

وأوضحت النائبة، أن محافظ القاهرة أكد أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم، يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض، إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع.

وتساءلت عضو مجلس النواب: متى يصدر رئيس الحكومة قرارًا لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية بمنع هدم الفيلات والقصور؟.

وقالت عضو مجلس النواب: متى تنتهي العشوائيات والقبح المعماري وانتشار المبان والعمارات العشوائية؟، متسائلة: ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية؟

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور المحافظين، وقيادات المحليات في مواجهة ظاهرة هدم المباني ذات الطراز المعماري.

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